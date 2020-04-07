صحة النجف تعلن تسجيل 21 إصابة جديدة بكورونا

2020/04/07 | 14:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم الثلاثاء، تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

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