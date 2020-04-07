جهانغيري : خامنئي وافق على جميع الطلبات الحكومية الخاصة بمواجهة كورونا

2020/04/07 | 14:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد اسحاق جهانغيري النائب الأول للرئيس الإيراني، أن جميع الحاجات المتعلقة بمرضى كورونا سيتم اعدادها وانتاجها داخل البلاد وان الحكومة ستعمل على سد أي نقص بالمستلزمات الطبية من خلال الإنتاج المحلي.

وقال جهانغيري في تصريح أن المرشد الإيراني علي خامنئي وافق على جميع الطلبات المقدمة من قبل الحكومة لمكافحة كورونا، خاصة ما يتعلق بخط انتاج الكمامات لتجاوز النقص بتوفير احتياجات الكوادر الطبية والناتج عن استمرار فرض القيود والعقوبات.

واشار الى الدعم الحكومي للشرائح الضعيفة خلال هذه الازمة مستمر إذ تم منح مبلغ شهري يصل الى ستمئة الف تومان لذوي الدخل المحدود ومنح قروض بقيمة مليون تومان لكل اسرة مشمولة بالدعم الحكومي.

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