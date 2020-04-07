حصيلة إصابات ووفيات كورونا في إيران تواصل الارتفاع وفق معدلاتها اليومية المعتادة

2020/04/07 | 14:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الصحة الإيرانية، عن احدث حصيلة للإصابات والوفيات الناجمة عن الأصالة بفيروس كورونا.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة كيانوش جيهانبور في تصريح، ان الجهات الصحية سجلت منذ يوم امس، مئة وثلاثا وثلاثين حالة وفاة جديدة، إضافة إلى الفين وتسع وثمانين إصابة في عموم البلاد، وهو ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى ثلاثة آلاف وثمانمائة وإثنتين وسبعين حالة، وعدد الإصابات المسجلة إلى اثنين وستين الفا وخمسمائة وتسعة وثمانين مريضا، مشيرا بالمقابل إلى نحو سبعة وعشرين الفا من المصابين بعدوى الفيروس.

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