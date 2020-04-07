2020/04/07 | 14:38 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجبوري: نينوى تحصل على 2% كمستحقات بالموازنة ولم يصلنا شيء من مؤتمر الكويت هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/07 | 14:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجبوري: نينوى تحصل على 2% كمستحقات بالموازنة ولم يصلنا شيء من مؤتمر الكويت) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجبوري: نينوى تحصل على 2% كمستحقات بالموازنة ولم يصلنا شيء من مؤتمر الكويت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).