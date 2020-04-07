عاجل: الصدر يدعو (المؤمنين) لهذا الأمر في مواجهة كورونا

2020/04/07 | 14:38 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، المؤمنين لـ"السجود تباكيا وتوسلا" على أمل الخلاص من وباء كورونا.

وغرد الصدر على حسابه في موقع "تويتر" وتابعته "الغد برس" قائلا "بسم رب الأرباب أيها الناس اليوم أنا ملزم أن أبلغكم بأمر لا بد من تطبيقه لرفع البلاء، وهو شامل للجميع في كل بقاع العالم ولكل من يؤمن بوجود الله تعالى ولو ضمنا".

وأضاف "أيها الناس أنتم ملزمون بذلك الأمر فلا تتوانوا ولا تقصروا أبدا، فعليكم بالسجود تباكيا وتوسلا لرفع الغمة عن هذه الأمة ولمدة ثلاثين دقيقة بعد وقت صلاة الجمعة القادمة مباشرة وقبل صلاة العصر".

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