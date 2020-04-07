عدد وفيات كورونا في سويسرا يرتفع إلى 641 والإصابات لـ22242

2020/04/07 | 14:39 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

ذكرت وكالة الصحة العامة في سويسرا، اليوم الثلاثاء، إن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في البلاد ارتفعت إلى 641 والاصابات ارتفع إلى 22242 من 21652، أمس الاثنين.

بحسب وكالة "رويترز فإن "حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في البلاد ارتفعت إلى 641 من 584 أمس الاثنين و عدد حالات الإصابة بالمرض ارتفع إلى 22242 من 21652، أمس الاثنين".

وتجاوزت الحصيلة العالمية لحالات الإصابة بـ"كورونا" أكثر من مليون و300 ألف حالة، والوفيات أكثر من 75 ألف.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

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