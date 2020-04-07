معطيات رسمية: إسرائيل فشلت بشراء أجهزة تنفس وزيادة فحوصات كورونا

2020/04/07 | 14:45 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أكدت معطيات نشرت اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل فشلت بشكل نهائي في شراء أجهزة تنفس اصطناعي من دول أخرى.وفي أعقاب ذلك تقرر وقف محاولات شراء أجهزة كهذه وتركيز الجهد على حلول محلية، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس".كذلك اعترف مسؤولون في جهاز الصحة الإسرائيلي بالفشل في زيادة عدد الفحوصات لتشخيص الإصابات بفيروس كورونا، وأن العدد لم يصل إلى 10000 يوميا، علما أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تعهد بالوصول إلى 30 ألف فحص يوميا.وكانت التوقعات في جهاز الصحة تشير إلى استيراد عدد كبير من أجهزة التنفس الاصطناعي، التي تم طلبها في إطار الاستعداد لمواجهة احتياج عدد كبير محتمل من مرضى كورونا لهذه الأجهزة، لكن مصنعا في ألمانيا أبلغ الجهات الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، أنه تراجع عن تعهده بتزويد ألف أجهزة التنفس هذه، ولن يتمكن من تزويدها بموجب جدول زمني تم الاتفاق عليه.كذلك أعلنت شركة "جنرال إلكتريك" الأمريكية، مطلع الأسبوع الحالي، أنها لن تتمكن من الإيفاء بتعهدها بتزويد إسرائيل بألف جهاز تنفس اصطناعي.وفي هذه الأثناء، تم إلغاء إمكانية شراء أجهزة تنفس من الصين، بعدما أعلن وكيل محلي، كان يفترض أن يزود إسرائيل بألف جهاز، أن هذه الأجهزة اشتراها زبون آخر.

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