حملات تطوعية حكومية لتوزيع المواد الطبية في البصرة

2020/04/07 | 14:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)/ نريمان المالكي /..تواصل الجهات الحكومية وغير الحكومية جهودها في العمل الطوعي من اجل توفير المواد الطبية المخصصة للوقاية من خطر انتشار مرض فيروس كورونا الى عدد من دوائر محافظة البصرة.وقال مدير قسم المخازن بديوان محافظة البصرة جواد كاظم داخل لـ (المستقلة) ان كوادر قسم المخازن وبتوجيه من محافظ البصرة أسعد العيداني […]

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