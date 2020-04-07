تسهيل دخول أكثر من ألف ارسالية (أدوية ومواد الغذائية) عبر طريبيل والقائم

2020/04/07 | 14:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت الهيئة العامة للكمارك، أحصائية بعدد الارساليات لأستيرادات الأدوية البشرية والمواد الغذائية الداخلة عبر مركز كمرك طريبيل الحدودي المحاذي للجانب الأردني .وبينت الهيئة في بيان، أن المركز سجل للفترة من الاول من الشهر الماضي ولغاية الاول من نيسان الحالي دخول ( ٥٣ ) ارسالية أدوية بشرية فيما ادخلت (٩٥١) ارسالية مواد […]

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