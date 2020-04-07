عودة وتيرة وفيات وإصابات كورونا في إسبانيا إلى الارتفاع مجددا

2020/04/07 | 14:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت اسبانيا عودة وتيرة تسجيل ضحايا فيروس كورونا إلى الارتفاع مجددا في عموم البلاد.

وأظهرت احدث إحصائية أعلنتها الجهات الصحية الاسبانية، تسجيل سبعمائة وثلاث وأربعين حالة وفاة جديدة، وهو ما يرفع عدد الوفيات إلى ثلاثة عشر الفا وسبعمائة وعثمان وتسعين، إضافة إلى تسجيل خمسة آلاف وأربعمائة وثمان وسبعين إصابة، ليرتفع عدد المصابين إلى مئة وأربعين الفا وخمسمائة وعشرة اشخاص، مشيرة إلى تماثل أكثر من أربعين الف مريض للشفاء منذ بدء أزمة انتشار الوباء.

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