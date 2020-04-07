سيلينا غوميز تكشف عن اصابتها بمرض جديد

2020/04/07 | 14:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..كشفت النجمة الأمريكية سيلينا غوميز عن حقيقة مرضها وسبب نوبات الهلع والاكتئاب التي مرت بها كثيراً طوال عدة سنوات .وقالت سيلينا غوميز إنه تم تشخيص إصابتها بمرض نفسي وهو اضطراب ثنائي القطب، واعترفت بهذه التفاصيل خلال مكالمة عبر خاصية البث المباشر مع النجمة مايلي سايروس، أمس الجمعة، من خلال موقع برايت مايند.وأضافت المغنية […]

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