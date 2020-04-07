الخارجية الأمريكية: نراقب تحركات إيران في العراق رغم أزمة كورونا

2020/04/07 | 14:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء (7 نيسان 2020)، إنها تراقب ما أسمتها بـ ’’تحركات إيران في العراق’’ رغم أزمة تفشي فيروس كورونا.

وقالت الخارجية في بيان صحفي، إنها "تراقب تحركات إيران في العراق، رغم أزمة كورونا"، مضيفة أنها "تتوقع من النظام الإيراني أن يساعد شعبه بدل معاداة الولايات المتحدة الأمريكية".

يتبع.



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بغداد اليوم- بغداد

اصدر مجلس الوزراء، الثلاثاء (07 نيسان 2020)، قرارات جديدة بشأن الإيجارات وتسديدها.

وحلصت (بغداد اليوم الاخبارية)، على وثيقة صادرة المجلس تتضمن :"تأجيل استيفاء مبالغ الاقساط المستحقة عن بدلات قطع الاراضي السكنية المباعة ا

بغداد اليوم- بغداد

أصدر التحالف الدولي، الثلاثاء (7 نيسان 2020)، بياناً بشأن سحب المدربين الفرنسيين من العاصمة بغداد.

وذكرت وثيقة صادرة عن التحالف الدولي أنه "بالتنسيق مع الحكومة العراقية، قرر التحالف إعادة توزيع قواته في العراق وتعليق أنشطته

بغداد اليوم- بغداد

اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الثلاثاء (7 نيسان 2020)، ان استهداف شركة نفط اجنبية جنوب البلاد سيؤدي الى تخريب اقتصاده ويقودنا للمجهول، وذلك بعد استهداف شركة تعمل في حقول نفط البصرة، ي

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