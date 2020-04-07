بالوثيقة.. مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة بشأن الإيجارات وتسديدها

2020/04/07 | 14:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اصدر مجلس الوزراء، الثلاثاء (07 نيسان 2020)، قرارات جديدة بشأن الإيجارات وتسديدها.

وحلصت (بغداد اليوم الاخبارية)، على وثيقة صادرة المجلس تتضمن :"تأجيل استيفاء مبالغ الاقساط المستحقة عن بدلات قطع الاراضي السكنية المباعة الى المواطنين كافة وفق قانون بيع و ايجار لحين زوال الطرف الطارئ".

وتابعت الوثيقة :"اعفاء مستأجري العقارات التجارية او الصناعية او غيرها التي تعود للمؤسسات البلدية من بدلات التجارية المترتبة بذمتهم طيلة مدة الظرف الطارئ".

بغداد اليوم- بغداد

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء (7 نيسان 2020)، إنها تراقب ما أسمتها بـ ’’تحركات إيران في العراق’’ رغم أزمة تفشي فيروس كورونا.

وقالت الخارجية في بيان صحفي، إنها "تراقب تحركات إيران في العر

بغداد اليوم- بغداد

أصدر التحالف الدولي، الثلاثاء (7 نيسان 2020)، بياناً بشأن سحب المدربين الفرنسيين من العاصمة بغداد.

وذكرت وثيقة صادرة عن التحالف الدولي أنه "بالتنسيق مع الحكومة العراقية، قرر التحالف إعادة توزيع قواته في العراق وتعليق أنشطته

بغداد اليوم- بغداد

اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الثلاثاء (7 نيسان 2020)، ان استهداف شركة نفط اجنبية جنوب البلاد سيؤدي الى تخريب اقتصاده ويقودنا للمجهول، وذلك بعد استهداف شركة تعمل في حقول نفط البصرة، ي

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