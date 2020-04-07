2020/04/07 | 14:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

كشف مدير عام صحة محافظة المثنى، عون المالكي، الثلاثاء (7 نيسان 2020)، سبب تقديمه طلباً بإعفائه من ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( محافظ المثنى يرفض طلب مدير صحة المحافظة لإعفائه من المنصب.. والأخير يكشف سبب قراره) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( محافظ المثنى يرفض طلب مدير صحة المحافظة لإعفائه من المنصب.. والأخير يكشف سبب قراره) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).