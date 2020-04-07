ما حقيقة اعتزال عادل إمام الفن بعد “فالانتينو” ؟

2020/04/07 | 15:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..انتشرت بعض الأنباء على عدد من المواقع الإخبارية، تفيد باعتزال النجم عادل إمام الفن، وأنه قرر أن يكون مسلسله الجديد “فالانتينو”، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل هو الأخير له في عالم الفن.مجلة (سيدتي) نقلت عن نجل الفنان الكبير ،المخرج رامي إمام، نفيه تلك الشائعات جملةً وتفصيلاً، مؤكداً أن والده لم يحدث وأن قام […]

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