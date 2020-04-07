في بغداد.. صحة الرصافة تشكو من “قلّة وعي” الأهالي: سنواجه كارثة

2020/04/07 | 15:03 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدير صحة الرصافة عبدالغني الساعدي، اليوم الثلاثاء، أن بيئة جانب الرصافة من #بغداد، وهي “الشعبيَّة” أدت الى انتشار فيروس “#كورونا” وساعدت في ذلك قلة الوعي الصحي من بعض الناس، محذراً من أن استمرار انتشار…

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