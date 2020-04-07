السليمانية تستعين بالطائرات المروحية لمراقبة الازدحامات والخروقات

2020/04/07 | 15:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شرعت محافظة السليمانية باستخدام الطائرات المروحية في مراقبة الاماكن التي تشهد ازدحامات وخروقات للتعليمات الصادرة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال مسؤول فرق الطائرات في السليمانية العميد حسين فيض الله في تصريح للصحفيين انه وبالتنسيق مع غرفة العمليات سنراقب الاماكن التي تشهد ازدحامات وخروقات للتعليمات.

وابلغت غرفة العلميات في السليمانية الدوائر الخدمية بضرورة اتخاذ اقصى التدابير لحماية المواطنين من فيروس كورونا.

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