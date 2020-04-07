مصدر نيابي لـ”العهد نيوز”: البرلمان يتابع عملية انسحاب القوات الاجنبية من القواعد العسكرية

2020/04/07 | 15:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – خاص افاد مصدر نيابي رفيع بان البرلمان يتابع عملية انسحاب القوات الاجنبية من القواعد العسكرية وقال المصدر لـ”العهد نيوز”، ان البرلمان وتحديدا لجنة الامن والدفاع تتابع عملية انسحاب القوات الاجنبية عن كثب”.واضاف ان “خطوة البرلمان بالتصويت على خروج القوات الاجنبية جاءت بثمارها واجبرتهم على الانسحاب تدريجياً” واشار الى ان “الخطوات القادمة […]

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