تحذيرات من نقص أطقم التمريض في الشرق الأوسط

2020/04/07 | 15:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الشرق الأوسط أحمد المنظري على ضرورة الحفاظ على أطقم التمريض والقبالة.

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