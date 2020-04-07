قرارات مهمة لمجلس الوزراء من بينها استيفاء واعفاء المواطنين ومستأجري العقارات الحكومية من الأموال

2020/04/07 | 15:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، قرارات جديدة بشأن الإيجارات وتسديدها.وحلصت “يس عراق” على وثيقة صادرة المجلس تتضمن :”تأجيل استيفاء مبالغ الاقساط المستحقة عن بدلات قطع الاراضي السكنية المباعة الى المواطنين كافة وفق قانون بيع و ايجار لحين زوال الطرف الطارئ”.وتابعت الوثيقة :”اعفاء مستأجري العقارات التجارية او الصناعية او غيرها التي […]

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