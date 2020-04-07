2020/04/07 | 15:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الثلاثاء، إنه سيقيم صلاة الجمعة في مكان خاص بالنجف الاشرف نيابة عن الأشخاص الذين لا يستطيعون اقامتها، فيما دعا ل...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتدى الصدر يوجه دعوة خاصة للمؤمنين يوم الجمعة القادم) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتدى الصدر يوجه دعوة خاصة للمؤمنين يوم الجمعة القادم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).