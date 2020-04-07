اعتقال 56 مخالفاً جديداً لحظر التجوال في بغداد

2020/04/07 | 15:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت نجدة بغداد، الثلاثاء، اعتقال 56 مخالفاً جديداً لضوابط حظر التجوال في العاصمة العراقية، وتسليمهم لمراكز الشرطة....

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