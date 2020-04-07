هل توجد غازات سامة فى هواء العراق؟

2020/04/07 | 15:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، حقيقة الأنباء التي تحدثت حول قدوم غازات سامة الى البلاد....

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