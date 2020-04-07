الصحة العالمية تحذر من نقص الأطقم الطبية في الشرق الأوسط

2020/04/07 | 15:10 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

حذر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الشرق الأوسط أحمد المنظري، اليوم الثلاثاء، من نقص الأطقم الطبية، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على أطقم التمريض والقبالة.

وذكر المنظري، أن "التمريض يشكل أكثر من نصف الفرق الطبية، داعيا دول إقليم شرق المتوسط إلى تسريع وتيرة الجهود لزيادة تدريب الفرق الطبية"، محذرا من وجود نقص في أعداد التمريض.

واضاف، "فرق التمريض تعمل على مدار اليوم دون كلالة ويخاطرون بحياتهم للقيام بدورهم في علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد ويتعرضون للوصم، والتعب والإرهاق نتيجة لساعات العمالة".

من جانبه، أكد مدير قسم تعزيز النظم الصحية والتغطية الصحية الشاملة بمنظمة الصحة العالمية عوض مطرية، أن "الشرق الأوسط يحتاج لمليون ممرض وممرضة، لموازنة عدد من الخريجين والعاملين بالمستشفيات بعدد السكان والمرضى".

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