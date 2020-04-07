بمكالمات مع الجهات المعنية .. بارزاني يقيّم اجراءات مكافحة كورونا

2020/04/07 | 15:14 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اجرى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الثلاثاء اتصالات هاتفية مع وزير الداخلية والصحة، ومحافظي اربيل ، السليمانية، ودهوك وحلبجة ومشرفي ادارتي كرميان ورابرين، لمتابعة آخر تطورات وباء فيروس كورونا.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الاقليم ان بارزاني بحث خلال الاتصالات مع الجهات المسؤولة، آخر التطورات المتصلة بانتشار وباء كورونا وإجراءات الحكومة والجهات المعنية للحد من تفشي الوباء، كما بحث أوضاع المحافظات ومنطقتي كرميان ورابرين الإداريتين وسير الأمور فيها واحتياجاتها ومواطن النقص وتأثير تبعات وآثار الوباء على حياة ومعيشة مواطني إقليم كوردستان.

واضاف البيان ان رئيس إقليم كوردستان قدّم شكره لوزارتي الداخلية والصحة وللمحافظات والإدارات والوحدات الإدارية والأطباء والكوادر الصحية والبيشمركة والآسايش وكافة قوى الداخلية والعاملين في المنافذ الحدودية والمطارات والمؤسسات الاعلامیة وجميع المشاركين في مواجهة الوباء ويبذلون كل جهودهم وطاقاتهم للسيطرة عليه.

وتابع البيان ان بارزاني شكر المواطنين الملتزمين بالتوجيهات الوقائية، داعياً الجميع إلى الاستمرار وبأقصى الدرجات الممكنة في الالتزام والتعاون مع الجهود الحكومية الرامية لمنع تفشي الوباء، مشددا على أن الإجراءات والتوجيهات المدعومة بالتزام المواطنين كان لها حتى الآن نتائج جيدة، وعبر عن الأمل في اجتياز هذه الظروف الصعبة أيضاً من خلال تعاون الجميع.

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