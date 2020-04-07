2020/04/07 | 15:14 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت دائرة صحة البصرة اقصى جنوبي العراق يوم الثلاثاء عن تسجيل 6 حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت الدائرة في بيان للموقف الوبائي اليومي انها سجلت 6 اصابات بالفيروس، مع تعافي اربع حالات اصابة سابقة.

واشارت الى ان الحالات الموجبة التركمية في المحافظة وصلت الى 147 اصابة مع اكتساب 52 حالة الشفاء التام، وبقاء 82 مصابا قيد العلاج.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة تعلن 6 اصابات جديدة بكورونا وتعافي اربعة مصابين) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البصرة تعلن 6 اصابات جديدة بكورونا وتعافي اربعة مصابين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).