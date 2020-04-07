اهالي صلاح الدين يطالبون عبر “العهد نيوز” التجارة بتوفير مفردات البطاقة التموينية

2020/04/07 | 15:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- صلاح الدينيستمر غياب مفردات البطاقة التموينية في محافظة صلاح الدين رغم الحاجة الماسه لها خلال هذه الضروف الصعبة بتوقف عجلة الاقتصاد بسبب حظر التجوال ومخاطر فايروس كورونا، حيث طالب اهالي محافظة صلاح الدين عبر “العهد نيوز” وزارة التجارة بضرورة اطلاق مفردات البطاقة التموينية باسرع وقت الى المحافظة وذلك للحاجة الضرورية لها خلال هذه […]

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