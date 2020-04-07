الجمارك تعلن إحصائية بعدد استيرادات الأدوية والمواد الغذائية عبر منفذين

2020/04/07 | 15:22 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلنت الهيئة العامة للجمارك، الثلاثاء، إحصائية بعدد الارساليات لاستيرادات الأدوية البشرية والمواد الغذائية عبر منفذ طريبيل.وذكرت الهيئة في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه: "نعلن احصائية بعدد الارساليات لاستيرادات الأدوية البشرية والمواد الغذائية الداخلة عبر مركز جمرك طريبيل الحدودي المحاذي للجانب الأردني".وبينت الهيئة، أن "المركز المذكور سجل للفترة من ٢٠٢٠/٣/١ ولغاية ٢٠٢٠/٤/١ دخول ( ٥٣ ) ارسالية أدوية بشرية فيما ادخلت (٩٥١) ارسالية مواد غذائية بذات التاريخ".وأردفت: "فيما سجل مركز جمرك القائم دخول (٢٧٢) ارسالية مواد غذائية للفترة من ٢٠٢٠/٤/١ ولغاية ٢٠٢٠/٤/٧".واضافت ، أن "العمل في مركز جمرك طريبيل وجمرك القائم متواصل على مدار الساعة ليلا ونهارا وبجهود ومتابعة مباشرة من قبل مديرية جمرك المنطقة الغربية بغية تسهيل انسيابية دخول الأرساليات الى البلد للمواد الأساسية والغذائية خصوصا الأدوية البشرية لايصالها الى المستهلك في ظل الأزمة الحالية التي يمر بها البلد والحملة القائمة في مواجهة وباء كورونا".

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