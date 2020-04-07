اللجنة العليا للصحة تصدر عدة قرارات لدعم مفردات البطاقة التموينية

2020/04/07 | 15:22 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (مكافحة جائحة فايروس كورونا) تصفير الرسوم الجمركية لمفردات البطاقة التموينية ومواد اخرى.وقالت في بيان : ان “اللجنة قررت في جلستها الثانية، شمول مواد مفردات البطاقة التموينية والبقوليات الجافة بجميع أنواعها، والحليب المجفف بأنواعه، … Readmore

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