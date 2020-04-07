2020/04/07 | 15:22 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعافت أسعار النفط، الثلاثاء، مرة أخرى بفعل آمال الاتفاق النفطي بين السعودية وروسيا.وكان اجتماع مجموعة أوبك+، الذي كان مقررا أصلا أن يعقد يوم الاثنين، تأجل إلى الخميس مع استمرار الاتهامات المتبادلة بين روسيا والسعودية بشأن انهيار اتفاقية قائمة لخفض المعروض الا … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط يعاود الارتفاع بفعل الاخبار الايجابية حول اتفاق نفطي وشيك) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط يعاود الارتفاع بفعل الاخبار الايجابية حول اتفاق نفطي وشيك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).