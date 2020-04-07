رُدَها عليَّ إنْ اسْتَطَعْتَ

2020/04/07 | 15:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 🖊ماجد الشويلي عنوان المقال هو كلمة مشورة وردت على لسان الفنان عبد الله غيث وهو يمثل دور الحمزة ابن عبد المطلب ع في فيلم الرسالة المشهور حينما وجه لابي جهل صفعة قويةادمت اسنانه .إنها ((ردها عليَّ إن استطعت))وها أنا ذا اقتبسها هنا لاعبر بها عن لسان حال كتائب حزب الله فيما يتعلق بالنقطة التي أثارت […]

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