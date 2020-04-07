ظريف يوجه طلباً لترامب عبر تويتر: نريد بيع نفطنا وليس احساناً منك

2020/04/07 | 15:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

قال وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف، الثلاثاء (7 نيسان 2020) إن بلاده لا تحتاج لما اسماه ب...





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