2020/04/07 | 15:29 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
اعلنت دائرة صحة محافظة البصرة ، الثلاثاء (7 نيسان 2020)، تسجيل 6 إصابات جديدة بفايروس كورو...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم –البصرة
اعلنت دائرة صحة محافظة البصرة ، الثلاثاء (7 نيسان 2020)، تسجيل 6 إصابات جديدة بفايروس كورو...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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