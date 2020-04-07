تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البصرة

2020/04/07 | 15:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم –البصرة

اعلنت دائرة صحة محافظة البصرة ، الثلاثاء (7 نيسان 2020)، تسجيل 6 إصابات جديدة بفايروس كورو...





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