ارتفاع مرضى كورونا قد يفوق طاقة القطاع الصحي بالسعودية

2020/04/07 | 16:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةحذرت وزارة الصحة السعودية من ان ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا في المملكة قد يفوق طاقة القطاع الصحي في البلاد.وأكدت وزارة الصحة السعودية، في وقت سابق من اليوم، تسجيل 147 إصابة بـ”كورونا”؛ ليرتفع الإجمالي إلى 2752 إصابة، بينها 38 وفاة.وكانت قد أعلنت المملكة العربية السعودية، مساء الإثنين، فرض حظر تجول على مدار 24 ساعة […]

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