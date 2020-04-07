من يمسك “الشفرة النووية” لبيريطانيا خلال رقود جونسون في المستشفى؟

2020/04/07 | 16:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة امتنعت الحكومة البريطانية عن الكشف عمن يتولى مسؤولية الشفرة النووية في البلاد أثناء وجود رئيس الوزراء بوريس جونسون بالعناية المركزة بتأثير مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.وسألت هيئة الإذاعة البريطانية مايكل جوف، وزير شؤون مجلس الوزراء، ما إذا تسلم وزير الخارجية دومينيك راب الشفرة النووية، فأجاب قائلا: “توجد بروتوكولات مطورة”، وأضاف إلى ذلك […]

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