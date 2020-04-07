اعتقال 56 مخالفًا جديدا لضوابط حظر التجوال في بغداد

2020/04/07 | 16:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أعلنت نجدة بغداد اعتقال 56 مخالفاً جديداً لضوابط حظر التجوال في العاصمة، وتسليمهم لمراكز الشرطة.وقال إعلام المديرية في بيان لها تلقته ( المستقلة) اليوم الثلاثاء إنه “من خلال تطبيق وتنفيذ التعليمات الصادره من خلية الأزمة لمواجهة فيروس كورونا بتطبيق حظر التجوال، ألقت دوريات شرطة نجدة بغداد القبض على ٥٦ شخصاً وذلكلمخالفتهم ضوابط حظر التجوال“.وأضاف، […]

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