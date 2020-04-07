الاتحاد الأوروبي يشكل فريق عمليات عسكري لمكافحة جائحة فيروس كورونا

2020/04/07 | 16:08 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أعلن الاتحاد الأوروبي أنه قرر تشكيل فريق عمليات عسكري في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

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