السيد الحكيم يدعو الى الاهتمام الخاص بالشرائح المتضررة جراء الحظر

2020/04/07 | 16:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، الى الاهتمام الخاص بالشرائح المتضررة جراء الحظر.

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