المنافذ: الفيديو المتداول يعود لمغادرة عمال أتراك من البصرة

2020/04/07 | 16:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت هيأة المنافذ الحدودية اليوم الثلاثاء، أن الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي يعود لمغادرة عمال أتراك من البصرة.

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