وزارة داخلية اقليم كوردستان تمدد الوقت لعودة المنقطعين عن اسرهم

2020/04/07 | 16:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت وزارة الداخلية في اقليم كوردستان يوم الثلاثاء تمديد الوقت 24 ساعة للمنقطعين عن اسرهم من اجل العودة.

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