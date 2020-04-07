الدفاع تبث النشيد الوطني عبر قطعاتها تضامنا مع المصابيين بكورونا

2020/04/07 | 16:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، انها ستقوم ببث النشيد الوطني عبر قطعاتها مساء اليوم تضامناً مع عوائل المتوفين والمصابين بكورونا.وقالت الوزارة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "بتوجيه من وزير الدفاع ورئيس اركان الجيش، وبعد صدور قرار من اللجنة العليا للصحة والسلامة بشأن التضامن مع عوائل المتوفين والمصابين بفيروس كورونا وعرفانا بالدور المتميز للكوادر الطبية والقوات المسلحة والاجهزة الامنية، ستقوم القطعات التابعة لوزارة الدفاع ببث النشيد الوطني عبر مكبرات الصوت".وأضافت انه "سيكون البث في الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، حدادا على ارواح المتوفين بالفيروس وتضامنا مع المصابين بهذا الوباء، متمنين للجميع الصحة والسلامة".

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