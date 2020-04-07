2020/04/07 | 16:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأصدرت هيأة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم الثلاثاء، توضيحا بشأن دخول زوار ايرانيين إلى العراق بالرغم من إغلاق الحدود بين البلدين.وقالت الهيأة في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، أنها "تؤكد عدم مصداقية الفيديو الذي تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك عن مجموعة من العجلات تحمل زوار ايرانيين وبحماية سيارات الشرطة العراقية في محافظة البصرة"، موضحة أن "مضمون الفيديو هو، مغادرة عمال أتراك محافظة البصرة متوجهين إلى بلدهم عبر منفذ مطار البصرة الدولي".وأشارت الهيأة إلى أن "منافذ العراق الحدودية البرية مع الجارتين إيران والكويت مغلقة بشكل تام وصارم أمام حركة المسافرين والتبادل التجاري".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ تصدر توضيحا بشأن دخول زوار إيرانيين للعراق رغم إغلاق الحدود) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ تصدر توضيحا بشأن دخول زوار إيرانيين للعراق رغم إغلاق الحدود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).