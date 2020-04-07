هيأة المنافذ تصدر توضيحا بشأن دخول زوار إيرانيين للعراق رغم إغلاق الحدود

2020/04/07 | 16:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أصدرت هيأة المنافذالحدودية العراقية توضيحا بشأن دخول زوار ايرانيين إلى العراق بالرغم من إغلاق الحدود بين البلدين.وقالت الهيأة في بيان لها تلقته ( المستقلة) اليوم الثلاثاء أنها “تؤكد عدم مصداقية الفيديو الذي تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك عن مجموعة من العجلات تحمل زوار ايرانيين وبحماية سيارات الشرطة العراقية في محافظة […]

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