عاجل: الدفاع تقرر بث النشيد الوطني عبر قطعاتها مساء اليوم تضامناً مع عوائل المتوفين والمصابين بكورونا

2020/04/07 | 16:12 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، انها ستقوم ببث النشيد الوطني عبر قطعاتها مساء اليوم تضامناً مع عوائل المتوفين والمصابين بكورونا.

وقالت الوزارة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "بتوجيه من وزير الدفاع ورئيس اركان الجيش، وبعد صدور قرار من اللجنة العليا للصحة والسلامة بشأن التضامن مع عوائل المتوفين والمصابين بفيروس كورونا وعرفانا بالدور المتميز للكوادر الطبية والقوات المسلحة والاجهزة الامنية، ستقوم القطعات التابعة لوزارة الدفاع ببث النشيد الوطني عبر مكبرات الصوت".

وأضافت انه "سيكون البث في الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، حدادا على ارواح المتوفين بالفيروس وتضامنا مع المصابين بهذا الوباء، متمنين للجميع الصحة والسلامة".

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