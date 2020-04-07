الدهلكي يدعو المالية وهيئة التقاعد لايجاد حل للمتقاعدين الجدد

2020/04/07 | 16:12 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعا النائب عن تحالف القوى، رعد الدهلكي، اليوم الثلاثاء، وزارة المالية وهيئة التقاعد العامة لايجاد حل لالاف المتقاعدين ممن تم احالتهم على التقاعد في بداية العام الحالي، لكنه لم يتم استكمال معاملاتهم التقاعدية بسبب التريث الذي حصل نتيجة سعي البرلمان لاجراء استثناءات لبعض الشرائح.

وقال الدهلكي في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "هنالك عدد كبير من الموظفين، ممن تم احالتهم الى التقاعد في بداية العام الحالي وفق تعديلات قانون التقاعد الجديد".

واضاف ان "مجلس النواب سبق له وتدارس صيغة تعديل القانون لاستثناء بعض الشرائح للحاجة لها لكنه لم يمضي داخل قبة البرلمان بسبب الخلافات السياسية من جهه وبسبب الحضر الذي فرض بسبب كورونا ".

وبين الدهلكي ان "اؤلئك المتقاعدين تم ايقاف معاملاتهم في هيئة التقاعد والوزارات التابعين لها، بانتظار الاستثناء الذي لم يحصل ثم تبع هذا الامر انتشار وباء كورونا ما تسبب بعرقلة تحريك تلك المعاملات".

واشار الى ان "تلك الشريحة اصبحت اليوم معلقة لا هي محسوبة على الموظفين ولا على المتقاعدين ولم يتم صرف اي مستحقات مالية لهم منذ بداية العام الجاري ماجعل ظروفهم المعيشية صعبة جدا خاصة في ظل الاواضاع الاستثنائية التي نعيشها بهذه المرحلة مايجعلنا ملزمين بايجاد حلول سريعة لوضعهم بتحريك معاملاتهم التقاعدية فورا واطلاق رواتبهم المتأخرة بأثر رجعي عن طريق وزاراتهم لحين اكمال معاملات التقاعد لمواجهه الازمه وتوفير لقمه عيش لاولادهم وذويهم".

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