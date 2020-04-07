عدنان الصباح - لن تنهزم الامبريالية بالوباء والأمنيات

2020/04/07 | 16:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عدنان_الصباح يبدو أن الأمنيات والأحلام هي التي تقود عديد المحللين بما فيهم محللين استراتيجيين يتمنون انتهاء عصر الامبريالية العالمية المستغولة التي تقودها الولايات المتحدة الامريكية الى القول بان عصر ما بعد كورونا سينهي قيادة الولايات المتحدة المتفردة للعالم معتمدين في غالبيتهم العظمى على خطر الوباء المحدق في البشرية جمعاء وعلى الامنيات ايضا وفيما عدا الصين كدولة تحلم بعولمة الحرير مقابل عولمة المعرفة والتي سا......

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