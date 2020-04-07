2020/04/07 | 16:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #تيار_الكفاح_العمالى_-_مصر إلى ذكرى بيرتا كاسيريس، المناضلة من أجل حقوق الشعوب الأصلية، ومن أجل البيئة وحقوق النساء، من هندوراس، تعرضت للاغتيال في 3 آذار/مارس عام 2016 بيد مأجورين من قبل مقاولات متعددة الجنسيات، وإلى ذكرى جميع شهداء النضالات من أجل عدالة بيئية.1.مقدمة1.1.لا ينفك الضغط الذي تمارسه البشرية على نظام الأرض عن التزايد بسرعة مطردة منذ سنوات 1950.وفي مطلع هذا القرن، بلغ مستوى بالغ الخطورة، ولا يزال......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#تيار الكفاح العمالى - مصر - أوراق ماركسيه:أزمة النظام الرأسمالى: تدمير البيئة الرأسمالي والبديل الاشتراكي البيئي:ألامميه الرابعه شباط2018) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#تيار الكفاح العمالى - مصر - أوراق ماركسيه:أزمة النظام الرأسمالى: تدمير البيئة الرأسمالي والبديل الاشتراكي البيئي:ألامميه الرابعه شباط2018) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).