المفوضية الاوروبية: القانون لن يدخل «الحجر الصحي» بسبب كورونا!

2020/04/07 | 16:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة يناقش وزراء العدل في دول الاتحاد الأوروبي، تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي، على بلادهم.ذكرت ذلك المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، لا تعني أن القانون، تم وضعه داخل “حجر صحي”.وتابعت على “تويتر”: “يناقش وزراء العدل في دول الاتحاد الإجراءات، […]

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