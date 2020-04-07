نينوى تقترب من خلوها من كورونا: لم تتبق سوى اصابة واحدة

2020/04/07 | 16:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة نينوى، يوم الثلاثاء، سلامة ثلاثة أشخاص من أصل أربعة من عائلة إحد المصابين بفيروس كورونا في المحافظة.

وقال مصدر في الدائرة لـشفق نيوز، إن "النتائج المختبرية وللمرة الثالثة اثبتت سلامة ثلاثة اشخاص من اصل اربعة من عائلة مهند الذي تم تأكيد إصابته سابقا بالفيروس".

وأوضح المصدر أن "مهند من بين الذين تشافوا"، لافتا إلى أن "حالة واحدة فقط في نينوى لم تتماثل للشفاء".

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