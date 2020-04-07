هل ستعيد أزمة “كورونا” رونالدو إلى النادي الملكي؟

2020/04/07 | 16:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةلا تزال أزمة فيروس كورونا تلقي بظلالها السلبية الثقيلة على أندية كرة القدم في مختلف أنحاء العالم، الأمر الذي جعل الكثير من الأندية الكبري تعيد النظر في رواتب نجومها.وفي ظل تفشي وباء كورونا في إيطاليا، التي تحولت الى بؤرة للفيروس، تحدثت تقارير عن احتمال تخلي نادي يوفنتوس عن نجمه كريستيانو رونالدو، وفق ما […]

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